〈新光金股東會〉小股東建議提高股息 金控承諾接軌IFRS17後加碼

新光金控 (2888-TW) 今 (27) 日召開股東會，有小股東認為，新光金股價長期低迷，建議公司提升配息金額，刺激股價表現，代理董事長李增昌也為新光金股價叫屈，並在會中承諾只要接軌 IFRS17 及 ICS，就會配發更高的股息符合投資人的期待。

李增昌表示，去年在台灣疫情警戒升級及市場持續低利率影響下，金融業產業經營備受挑戰，但新光金控經營成果穩健，合併稅後純益達 227.30 億元，每股純益為 1.67 元，合併稅後純益及每股純益皆創下歷史新高，合併股東權益達 2633.82 億元，每股淨值為 18.2 元，合併總資產達 4.69 兆元，較前一年度成長 7.5%。展望今年，將以「數位創新、永續傳承」為策略主軸。

有小股東認為，新光金股利配得太少，不能照顧到所有股東，建議應該多配一點，不但對公司形象才會更好，且也能在通膨環境下照顧到股東，並且有機會有效刺激股價，以新光金今日股價來說僅 8 塊多，股價實在太低。

李增昌表示，新光金目前每股淨值為 18.2 元，股價只有 8 塊多，「股價確實很委屈」，不過股價起起落落，自己也是股東，知道股東的期待，只是配息仍要考慮到很因素，其中，要接軌 IFRS17 及 ICS 需要資本，要先保留盈餘。

李增昌進一步指出，配息會牽涉到旗下子公司盈餘上繳金控情況，目前金控只有銀行、證券上繳，人壽必須等到接軌 IFRS17 後，才有上繳金控的能力，就有機會配發更高的股息。

新光金最後照案通過盈餘配發案，發放普通股共 62 億元，每股配發 0.43 元現金股利，分配後仍有未分配盈餘約 393 億元。