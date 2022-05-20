美股重點新聞摘要2022年05月20日

今日操盤前瞻

拜登出訪日、韓

日本 4 月 CPI

美股財報：應材

美上周初領失業金人數升至 21.8 萬 創今年 1 月以來新高

美國勞工部周四（19 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 21.8 萬人，較前次修正後的 19.7 萬增加 2.1 萬人，升至今年 1 月以來新高，也高於市場預期的 20 萬人。閱讀全文...

推特高層：併購正按計畫推進 不會重新協商報價

彭博報導，推特 (TWTR-US) 高層周四 (19 日) 向員工表示，與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 的交易正在按計畫推進，不會重新協商收購報價。閱讀全文...

中國封控使零組件短缺惡化 應材 Q3 財測遜預期

半導體設備大廠應用材料 (Applied Material) 周四 (19 日) 盤後公布的第 2 季獲利、營收皆遜於市場預期，第 3 季財測也不如華爾街所料，顯示供應鏈問題在中國封控之後加劇，並影響產能。閱讀全文...

五眼聯盟到齊！加拿大 5G 網路禁用華為、中興通訊

加拿大政府週四 (19 日) 以國家安全為由宣布，將在 5G 網路中排除華為、中興通訊 (ZTE) 設備，成為五眼聯盟中最後一國加入封殺中國科技巨頭的行列。閱讀全文...

旅遊榮景重現 行李箱、化妝品、菸酒銷售激增

隨著越來越多人恢復外出旅遊並規劃假期，包括美國折扣連鎖店 Target (TGT-US) 和化妝品製造商 Coty (COTY-US) 在內的零售商和消費品公司，正受益於行李箱銷售的激增和機場支出的增加。閱讀全文...



