台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                   實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 05/12
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5228   鈺鎧        05/16  初上櫃      05/10-05/12       861   20.00     20.00  永豐金     01     05/13     43382
6585   鼎基        05/16  初上市      05/10-05/12      1535   60.79     60.79  第一金     01     05/13     47492
6546   正基        05/18  初上櫃      05/12-05/16      1119   96.00     96.00  凱基       01     05/17
3149   正達        05/18  上市增資    05/12-05/16      1445   20.00     20.00  元富       01     05/17

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

相關新聞