〈台股盤前〉美股期指續挫 拚力守前波低點

受美股重挫拖累，台股昨 (6) 日在電金權值股雙殺壓力下指數跳空開低，盤中指數大跌逾 300 點，終場下跌 287.92 點，收 16408.2 點。法人指出，近期盤勢偏弱勢整理，本周台股拉回修正壓力大，拚力守前波低點 16219 點。

美股上周暴漲暴跌、周線收後，美股三大指數期貨 8 日晚間開盤後持續下跌，在台灣時間 9 日上午 7 時 45 分，道瓊指數期貨下跌 273 點，跌幅 0.84%，那斯達克期貨跌幅約 0.9%。

分析師也警告，儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。

從外資動向來看，上週五賣超 235.57 億元，自營商也賣超 46.56 億元，投信雖延續買超，但當日買超金額銳減至僅 1.85 億元。

市場消息方面，蘋果最大筆電組裝廠廣達上海廠停工與員工暴動負面效應浮現，新款 Macbook Pro 筆電出現嚴重供應不順，不僅通路大缺貨，現在透過蘋果官網下單也要等至少兩個月才能拿到貨，成為這波大陸清零封控下，受創最嚴重的蘋果產品線，恐拖累廣達業績。

法人指出，近期盤勢偏弱勢整理，本周台股拉回修正壓力大，拚力守前波低點 16219 點，在市場回歸基本面下，可留意台積電、聯發科、聯電等半導體大廠最新營收。

