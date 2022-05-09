10年了！神劇「甄嬛傳」還在賺錢

五一連假，你又重看「甄嬛傳」了嗎？

這部由導演鄭曉龍在 2011 年拍攝的電視劇，至今在網路上仍有不小熱度。不止正片被許多人反覆觀看，此劇也是短片創作者的重要素材來源。

毫無疑問，製片單位是最大贏家。不久前，每日經濟新聞報導，這部劇平均每年能為花兒影視帶來人民幣 1,000 多萬元的收益，而花兒影視正是「甄嬛傳」的出品公司之一。

公開資料顯示，共 76 集的「甄嬛傳」，總製作成本約 8,000 萬元，由北京電視藝術中心、花兒影視、尚世影業、星格拉四家公司共同投資。

2012 年 3 月，「甄嬛傳」正式登陸安徽衛視和東方衛視，隨後樂視買下獨家網路播映權，耗資 2,000 萬元。結果直到該劇播出大結局，收視率與網路點擊雙破新高，電視台和樂視全部賺翻。

距離「甄嬛傳」播出已經過去了 10 年，在「如懿傳」、「延禧攻略」等宮廷劇接連播出後，觀眾卻仍孜孜不倦、一遍又一遍「過情關」（「甄嬛傳」主題曲最後一句為「誰能過情關」）。

在行業內外，這部已經存活 10 年的老劇，已成為一種特別的存在。

一部甄嬛傳 火了 10 年

「要我說，甄嬛傳只看零遍和看無數遍。」數不清是第幾遍重溫「甄嬛傳」的丁靈，在微信朋友圈裡感慨。

讓她意外的是，這個隨心而發的感慨，卻在一瞬間收到許多留言。有人說自己正在刷，也有人稱自己已達成 10 刷成就，其中最讓她驚訝的是，有位男同事給她留言，聲稱自己已經看了 N 遍「甄嬛傳」。

「甄嬛傳有男性受眾是讓我很意外的，後來問了問單位裡的其他人，發現差不多三分之一的男性同事也看過甄嬛傳。」

無關性別，無關題材，「甄嬛傳」變成劇荒下的一個標準答案。「甄嬛傳」官方微博最後一次更新是在 2016 年，但直到今天，仍有觀眾在該微博留言，並希望鄭曉龍播出傳聞中刪減的 14 集片段。

在豆瓣，「甄嬛傳」以 9.3 分居「高分經典大陸劇榜」第三名，有 61.2 萬人標記看過，短評數量超過 17 萬條，比第二名的「武林外傳」整整多 5 萬條。

事實上，只要每天在社交網絡上衝浪，就會發現「甄嬛傳」和「甄學家」無處不在。

例如，4 月 7 日，同濟大學學生將「甄嬛傳」的畫面投射在宿舍大樓牆壁上。又如新褲子樂隊主唱龐寬開啟的 24 小時不間斷直播裡，他在凌晨一、兩點看的電視劇是「甄嬛傳」。

被甄嬛傳養活的短片創作者

樂視向財經天下周刊說：「甄嬛傳近幾年的熱度，主要是由於短影音平台的發展，二創、真人 cos 影音爆梗，反哺了長影音」。

在抖音、B 站等平台上，活躍著一群以「甄嬛傳」為主要素材進行二次創作的作者，也正是在這些作者多方位解構下，網路出現許多爆款梗，他們的生活也因「甄嬛傳」而產生不小改變。

北京電影學院畢業的「@S 同學甄不錯」，已經是一位小有名氣的「甄學家」了。

今年 1 月初，她發布第一個有關「甄嬛傳」影片，名為「中譯中」，這個影片的播放量超過 100 萬。

她有些意外，因為做影音的初衷，僅僅是想跟朋友吐槽「甄嬛傳」，沒想到能吸引這麽多人觀看，甚至這種「中譯中」的做法（指深度解讀劇中情節、人物關係、台詞等）還吸引一大批效仿者。

目前她在 B 站發布的影片總播放量已突破 4,000 萬，總獲讚數也達到 196 萬。

S 同學表示，已有 20 多家業者找她談商業推廣合作案。在這個領域，商業合作的報價浮動比較大，介於幾千元至幾萬元。

把二創賬號當作副業的還有讓讓。去年元旦，28 歲的讓讓離開網路公司，從節奏緊湊的通勤工作，乍然回到無事可做的生活。

為了填補空閒，身為專業剪輯師的讓讓，決定做點什麽。她在熱搜上看到喜愛的「甄嬛傳」開播十周年的消息，於是她決定剪一期關於「甄嬛傳」服裝造型的影片。

2 月 19 日，讓讓在 B 站申請賬號，暱稱是「讓讓悠哉大王」，並上傳自己的第一個影片。出乎她意料的是，這個影片沒有石沉大海，慢慢有了評論。半個月後，她在 B 站的粉絲數就漲到 20,000 人。目前讓讓在 B 站共發布六個關於「甄嬛傳」的服裝造型盤點影片，平均播放量都能達到 30 萬。

影片播放量上來了，與之相關的商業合作也迅速找上門。讓讓表示，在自己發布第二個影片後，就有業者找上她，談商業合作，她都以不想過早接廣告婉拒。她等到第四個影片才接第一個合作案，直到現在，來找她談合作的品牌已不下 10 個，報價介於幾百至幾千元不等。