4月大跌1100點 5月先看電子、運輸股

近期美股超級財報周消息滿天飛，利多利空夾雜，如何解讀？操作其實不用猜，化繁為簡，看 VIX 指數就對了！VIX 指數 K 線如預測來到 32-35 的壓力區後，就是回檔續跌 5%，若細看可發現 VIX 指數，其實尾盤是勾上去留下影線，代表美股反彈的過程當中仍有壓力。

NASDAQ 電子盤截稿前果真出現回檔修正！主因 #蘋果、#INTEL、# 亞馬遜 電子盤均跌，然後我們再去細分原因。

先講正常盤漲的，美股 META 大漲 17.59%，【元宇宙概念股】# 宏達電 (2498-TW) 卻開高走低，留上影線，代表現階段尚未輪動到【元宇宙概念股】。高通 上漲 9.69%，已站穩月線反壓，# 聯發科 (2454-TW) 今日雖碰月線反壓，主因成交量不夠，下周仍有上漲條件。

三星公布第一季財報獲利成長 5 成，並預期 #伺服器 晶片需求、# 手機事業 維持穩健，代表在手機部分，似乎不像想像中差。但手機個股的部分，須避開 PA 功率放大器 穩懋 (3105-TW) 今日大盤反彈，股價卻持續破底(主因受上海封城影響大)，而今日下殺爆量，誰？去接！

再聊電子盤跌的，蘋果公布第二季獲利優於預期，創歷史新高，年增 9%，但受上海封城 影響，第三季營收恐減 40-80 億美元！同樣，Intel 公布第一季財報符合預期，也受上海封城 影響，未來 PC 需求減緩，電子盤也下跌。

綜觀近期國際局勢的演變，PC 個股宜避開，手機個股似乎沒那麼差，但跟中國密切連動的手機概念股，可先等等，看中國政策的引導！

Amazon 公布第一季財報低於預期，盤後重挫 10%，主因轉投資電動車製造商 Rivian 所拖累 (持有約 18% 的股，而 Rivian 股價已狂跌 69%)，線上商店的部分則是年減 3%，相對應台股富邦媒(8454-TW)、網家(8044-TW) 股價持續破底，相對弱勢。反觀 #元太 (8069-TW) 股價表現強勢，投信持續加碼買進。

本週 Touch Taiwan 2022 智慧顯示展上，更首度展示新世代 3 大彩色電子紙技術、軟性可摺疊與可捲曲的全彩電子紙技術，相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線】https://youtu.be/Kt0WzSZfcQU

加權指數日 KD 今日出現黃金交叉，周、月 KD 則是死亡交叉，代表短線上只是反彈，趨勢波段仍為空，而周 K 線的部分，本周出現下影線，回顧過去 (去年 5/14、10/8、今年 3/11) 可發現當周 K 線出現下影線，隔週都會再進行回測，說明短線不需要追高，可待再次回測，留意買進機會。加權日線今日來到 5 日線，若要站穩 5 日線，量能需來到 5 日均量(約 2572 億)。量能不足下，短線上就容易出現震盪。

電子股的部分，日 KD 低檔出現黃金交叉， #台積電 (2330-TW) 今日依舊量能不足，難以站上 3 月 7 日大量區。# 聯電 (2303-TW) 昨日出量，今日挑戰 3 月 8 日大量壓力區。股本輕的矽智財部分，智原 (3035-TW) 破底翻後今日再攻來到 10 日線反壓，震盪整理。同族群 創意 (3433-TW)、力旺 (3529-TW)皆上漲。

航運類股部分，指標股 長榮航 (2618-TW) 在亞洲國家逐步解封下，持續看好。【散裝航運】部份，# 裕民 (2606-TW) 投信連續 12 個交易日買超 18962 張，同時 #裕民 (2606-TW)更含有風力發電的題材。而航運巨頭馬士基大幅上調今年營業利潤預期，對貨櫃航運有利，# 長榮 (2603-TW) 震盪整理後可留意。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/dGJ970nUPAM

聯發科 (2454-TW)法說會上持續看好網通。網通的部分，指標看 #神準 (3558-TW) 股價越過前波高點，短線勿追高。智易 (3596-TW) 股價壓回修正，量能持續萎縮，籌碼部分，投信續買，可沿 20MA 操作。啟基 (6285-TW) 股價震盪整理，投信持續加碼買進，待震盪整理後可留意。

風力及太陽能仍看好，指標股緯投控 (3708-TW) 在政策加持、投信連續大買下，震盪拉回都可留意。同族群還有世紀鋼 (9958-TW)、新光鋼(2031-TW)，還有元晶(6443-TW) #安集(6477-TW) 都看好，我們已把風力發電題材放在 FB 社團: FB 社團： https://www.facebook.com/groups/istock168

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