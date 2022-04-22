疫情升溫 工商協進會提六建言籲暫緩漲電價

鉅亨網記者林薏茹 台北 2022年4月22號15點31分

對於近期國內疫情升溫，工商協進會理事長林伯豐今 (22) 日向行政院提出六點建議，包括今年綜所稅及營所稅結算申報及繳納期間展延至 6 月 30 日，暫緩 6 月電價調漲及暫緩實施今年夏季電價等。

林伯豐建議，財政部將 110 年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原本 5 月 1 日至 5 月 31 日，展延為 5 月 1 日至 6 月 30 日。

針對俄烏戰爭對能源、原物料價格對通膨造成嚴重影響，主計總處公布 3 月份 CPI 年增率已達 3.27%，疫情升溫對企業營運的影響又再雪上加霜，林伯豐建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅降稅、免稅等措施延長至今年年底。

林伯豐並呼籲暫緩 6 月電價調漲，及暫緩實施今年度夏季電價。另為利經濟長期發展須確保供電穩定，除增加綠電外，建議將核能列為備用電力。

林伯豐認為，應鼓勵企業給予員工防疫隔離假等相關假別，並給予薪資費用加倍扣抵，本年度也暫不宜調整基本工資。

林伯豐指出，近兩年來，政府的用電大戶條款，以及對耗水費、碳費徵收對象過於集中大型企業，不符合使用者付費公平原則，對企業的營運成本負擔平均至少每年新增 5% 以上，勢必造成終端產品價格上漲，建議暫緩實施耗水費。

林伯豐並認為，減碳是全民責任，各部門都應提出減碳計畫，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費要有三個前提，首先是要公布詳細的減碳路徑圖，其次除固定汙染源外，如汽機車、船舶等移動汙染源也應徵收碳費，並應從國營事業帶頭做起，碳費費率初期開徵不宜超過每噸新台幣 100 元。