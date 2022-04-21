電子族群短線利空出盡投資價值浮現 中小型個股可望主導近期盤勢

昨 (21) 日台股在金融電子助攻，尾盤上漲 155 點，收在 17148 點，成交量為 2931 億是近來新高，加權指數與電子指數站上短天期均線，那電子族群近期究竟有無投資機會？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，近來充斥著負面消息，使得投資人信心動搖，而「行情總在懷疑中產生」首先，就技術線型來看，昨指數強勢站上短期均線，且價漲量增這將有助於提升市場信心，隱憂則是，昨日電子族群比重不足四成，表示市場目前仍然有所疑慮，顯然是因為中國封城衝擊所致，但同時也因為封城的衝擊，使得半導體供應鏈面臨斷鏈，短期供貨不順，也會使得部分零組件再度面臨缺料的問題，到時全面復工就可能出現追加訂單，就有望緩解市場對半導體的雜音。

台灣股市本益比

劉良梅進一步表示，根據最新資料，目前台股本益比約在 14.3 倍，是相對低的，這就會吸引價值投資以及長線投資人伺機進場布局，加上本波許多電子族群修正相當大，搭配去年高獲利，殖利率成為最佳的護城河，加上先前市場都在反映中國封城所造成的斷鏈，預期復工時就會利空出盡，也有觀察到有聰明資金領先卡位，短線電子族群有望迎來反彈行情。

現 (21) 日台股盤中呈現小漲格局，又以中小型個股較強，而電子族群比重已經小幅度回升，未來盤面的重點在於是否能因半導體止穩，進一步帶動電子族群重回盤面焦點以及成交量是否同步增溫，若要投資電子股，則著重於具產業趨勢的個股，比如說受惠 HPC 高速運算的 ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW)、(3189-TW) 景碩，其中又以欣興 (3037-TW) 最需留意，此外，最無雜音的族群還有車用電子、伺服器族群，這時就可以留意車用電池美琪瑪 (4721-TW)、康普(4739-TW)、伺服器概念股(3533-TW) 嘉澤等，但目前大盤整體成交量並未顯著增加，市場還是以觀望為主，在追價意願還不高的氛圍下，盤面輪動將會相當迅速，加上昨日已強漲 155 點，短線易走弱，本日尾盤需要留意翻黑的可能性，建議投資人在進行區間操作時，不要追高殺低，並留意風險。

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