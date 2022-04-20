鈺齊Q1純益年增66% EPS 2.93元創歷史新高

製鞋廠鈺齊 - KY (9802-TW) 今 (20) 日公布第一季財報，稅後純益 5.43 億元，季增 39.9%、年增 66.9%，每股純益 2.93 元，創歷史新高。

鈺齊第一季營收 45.2 億元，季增 0.64%、年增 32.5%，毛利率 21.7%，季增 2.51 個百分點、年增 1.07 個百分點，營益率 14.04%，季增 2.54 個百分點、年增 2.86 個百分點，稅後純益 5.43 億元，季增 39.9%、年增 66.9%，每股純益 2.93 元。

鈺齊表示，第一季營收創同期新高，歐洲占營收比重 45.9%、美洲 43.4%、亞洲與中國大陸比重分別為 5.47%、4.44%；產品類型來看，春夏產品今年拉貨強勁，春夏款 (去年第四季至今年第一季)，營收比重達 90.25 億元，年增達 44%。

產能方面，越南產能 23 億元，比重 51.4%，柬埔寨產能 10 億元，占比 22.1%，中國產能 12 億元，比重 26.5%。隨著越南疫情趨緩，產能持續拉升，鈺齊毛利率、營益率自去年下半年持續攀升，已回歸至以往水平。

鈺齊主要客戶包含威富集團 (VF) 與沃爾弗林集團 (WWW)，威富旗下擁有 Vans、Timberland、The North Face、Dickies 等大品牌，沃爾弗林則擁有美國知名戶外品牌 MERRELL，其他代工客戶包含迪卡儂、LACOSTE、戶外運動服飾 Columbia。