原料價格走高干擾 環泰前2月獲利衰退17% EPS 0.23元

果糖廠環泰 (4207-TW) 因上游澱粉原物料價格走揚，2022 年以來已分數波調高產品售價，推升首季營收以 1174 億元改寫歷史新高，年增 8.81%，但漲價仍無法完全反映成本，環泰今 (18) 日公布前 2 月稅後純益 3800 萬元，年減 17.39%，每股純益 0.23 元。

環泰自結 2022 年 2 月稅後純益為 1600 萬元，年減 11.11%，前 2 月稅後純益 3800 萬元，年減 17.39%，每股純益 0.23 元。

環泰主管指出，今年以來生產的果糖產品因原料澱粉價格走高，已分階段調高出廠價格，今年以來累計調漲幅度超過 10%，但此漲幅仍無法完全反映報價，且新台幣匯率走貶，短期壓抑毛利率。

至於第二季，環泰第二季因調升產品價格，可能進一步推升營收再超越第一季，並再創高，公司目前也在密切觀察進口澱粉原物料走勢，再決定是否提出新一波產品價格調漲。

環泰 2021 年受惠子公司虎欣實業土城工業用地賣給皇鼎建設 (5533-TW)，處分利益挹注 2.75 億元，稅後純益以 3.64 億元創新高，年增 1.4 倍，每股純益 2.25 元，公司決議擬配發 0.4 元現金及 0.85 元股票股利，合計 1.25 元。