〈明安展望〉複合材料產品切入高值化車用市場 2025年量產

明安 (8938-TW) 擁有輕量化碳纖維等複合材料 30 年製造及開發經驗，在台灣高雄新設的複合材原料創新研發中心，預計今年第四季完工投產，依照明安規劃，高加值複合材料的碳纖汽車輪圈產品，將是積極鎖定的產品之一，預計 2025 年出貨 4 萬個，2027 年出貨將倍增到 8 萬個。

明安積極掌握複合材料應用商機，鎖定航太及汽車產業需求，已在高雄和發工業區投資設立新廠，基地面積約 8000 坪，第四季完成建廠並投產後，將統合複材相關產品的廠區規劃，設立複合材原料創新研發中心依據各產業客戶需求。

明安副董事長劉安晧今 (1) 日出席 OTC 的法人說明會中指出，明安依照過去 30 年來在複合材料開發及生產的經驗，產品應用將由運動產品到 3C 電子產品，目前已進入車用市場，且除將切入碳纖輪圈，包括碳纖側視鏡蓋、碳纖動力葉片、碳纖擋泥板蓋、碳纖燈眉蓋等，也開始出貨。

劉安晧指出，明安規劃此一產品生產走勢，顯示明安碳纖複合材料應用，將由精緻消費產品走向高附加價值工業應用。

明安目前規劃生產的碳纖輪圈包括 20 吋及 21 吋兩款，預計 2022 年取得 StVZO 的各項安規認證，2025 年出貨 4 萬個。