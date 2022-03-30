〈母親節商機〉美妝缺貨、漲價5% SOGO祭高回饋組合拚成長

各大百貨母親節檔期陸續開打，遠百 (2903-TW) 轉投資遠東 SOGO 台北店明日起化妝品檔期也將開跑，SOGO 今 (30) 日指出，受到物價高漲影響，化妝品平均已有 5% 漲幅，並有缺貨問題，不過，由於 SOGO 忠孝店適逢 35 周年，廠商給出的折扣空間更殺，目標台北三店美妝櫃業績上看 7.95 億元，在去年的高基期下，仍將創造個位數成長。

SOGO 坦言，母親節檔期成長力道主要在彩妝，若口罩鬆綁買氣就會有差，但近來本土疫情有再度升溫疑慮，因此，今年要回到疫情前水準還是有點困難。

不過，作為美妝指標百貨，SOGO 仍祭出過去在母親節檔期從未有過的 10% 回饋組合，回饋力度更勝週年慶。

SOGO 對市場不悲觀，原因在於，今年美妝品成長主軸，來自保養品的頂級保養抗老類，比起一般美妝客單價幾乎多出 1 倍至 7000-8000 元。

此外，髮品、香氛和植粹是一大保養新趨勢，有助增添消費買氣。

SOGO 強調，今年美妝廠商雖已有漲價約 5%，但母親節檔期期間，廠商給與的折扣空間並沒有縮小，部分組合甚至高於以往母親節，尤其忠孝店適逢 35 周年，擁有更多獨家組合，競爭優勢強勁。

為做出差異化，SOGO 忠孝館近來開出全台最齊全的護膚室，一口氣導入八大專櫃品牌，4 月中品牌將全數到位，此不同於過去百貨業者共用護膚或服務型護膚概念，主打頂級護膚，定價每次 3000 元起，希望藉此鞏固更多高端主顧客群。