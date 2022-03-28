崇越電看Q3前訂單暢旺 估今年矽利光價格易漲難跌

矽利光通路大廠崇越電 (3388-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，董事長潘振成指出，現今各產業第二季、第三季的訂單都還是非常好，且在各類因素影響下，今年矽利光價格仍易漲難跌。

潘振成表示，全球海空運量能持續不足，加上塞港問題，歐美同業送至亞洲的交期長達 5-6 個月，但公司透過日本、中國、台灣、泰國等現地供應，交期相當短，是一大優勢。

此外，由於各類原物料缺貨，加上聘僱員工成本增加，今年全年矽利光價格將居高不下、易漲難跌，未來也將持續關注全球三大變數，包括全球潛在通膨、區域地緣政治衝突以及中國房地產供應變化。

細分五大產業，執行長張勝和表示，隨著汽車電子化程度加深，電子零件數量更是傳統汽車的數十倍，看好車用矽利光業績穩健成長，去年整體車用營收比重自 7.2% 成長至 7.9%，其中，電動車約占 2.5%，預期電動車占整體營收比重今年將一舉成長超過 3%。

占大宗的消費性電子，包括 Mini LED、玻纖布，銅箔上游材料、PC 用阻燃劑、伺服器與筆電的散熱材料，今年也將持續成長。

至於運動休閒產業，潘振成看好，今年隨著歐美地區陸續解封，加上當地民眾提前跟病毒共存，相關業績可望有爆發性成長。