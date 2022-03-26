股票要做真正強勢股，而非隨勢漲跌股！

周五台股開高走低，繼續在五日線和半年線之上震盪，目前五日線為短線觀察重點，若遇震盪不跌破，則多頭強勢，而五日線跌破，只要半年線約 17580 能守住，結構仍對多頭有利

本周多數的股票仍是隨勢來回震盪，但車用電子、低軌衛星相關股票卻明顯走出波段行情，這波從上周反彈以來，我一再預告大家，這裡選股票，一定要選今年產業能持續強勁成長、公司營收及獲利大好的標的，例如漢磊 (3707-TW)、台半(5425-TW)、昇達科(3491-TW)、智原(3035-TW)、創惟(6104-TW) 等

這些股票共同的特徵就是今年產業長線看好，公司的營收和獲利能持續強勁成長，如智原 (3035-TW) 和創惟 (6104-TW) 一、二月營收年增都超過一倍，並屢創新高，創惟 (6104-TW) 週三股價創歷史新高後，因漲幅不小，短線拉回整理，但又是準備找買點的好機會，智原 (3035-TW) 週五股價以收盤來算，也是創本波新高，這些股票我們之前在鉅亨網都一再預告，就是因為本業長期看好，所以股價在走自己的路，跟那些只是隨盤勢輪動的股票完全不一樣

車用電子部分，尤其第三代半導體，更是相關產業的重點，漢磊 (3707-TW) 周五股價也創這波新高，雖然收盤留上影線，但強勢結構不變，未來將繼續挑戰前波高點

車用二極體的台半 (5425-TW) 今天也是創本波新高，股價已經突破去年 11、12 月的反壓線，有機會挑戰去年 10 月高點

另外低軌衛星更是本周盤面最強勢的族群，領頭羊昇達科 (3491-TW) 本周連續大漲五天，今天股價重見 200 元，我們週三在『贏家攻略』就領先全市場預告大家

https://www.youtube.com/watch?v=PEZi5p4TymA

昇達科 (3491-TW) 去年股價已經大漲一波，因為市場預估隨著美國三大衛星公司大量發射低軌衛星，昇達科 (3491-TW) 今年的營收有機會成長五~ 十倍，明年仍有機會繼續成長一~ 兩倍，代表未來兩年昇達科 (3491-TW) 的營收獲利將強勁爆發，所以股價經過中段修正後，最近打底完成，果然重新再飆，股價未來仍有大漲的機會

當昇達科 (3491-TW) 大漲後，有一支股票也是跟網通相關，之前也大飆一段，之後也做了一次完整的中段整理，今天（周五）股價突破前面的頸線，將是下周最強的股票之一

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