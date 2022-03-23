統振愛心不斷線 Catrice及essence銷一捐一 人道援助烏克蘭

俄羅斯、烏克蘭戰火至今未歇，對兩國民生、經濟造成巨大影響，烏克蘭各地傷亡慘重，且逃離烏克蘭的難民已逾百萬人。統振 (6170-TW) 秉持落實企業社會責任、發揮人道關懷精神，旗下台灣數位電通公司，身為 Catrice 與 essence 台灣地區代理商， 3 月 16 日到 4 月底，兩大美妝品牌 Catrice 及 essence 銷售數量，每銷售一件，就捐贈 1 元，希望以具體實際行動，協助烏克蘭、支持烏克蘭，盼拋磚引玉，為世界和平盡一份力。

Catrice 及 essence 是來自德國 COSNOVA 集團的彩妝品牌，身為歐洲成員國之一，CONOVA 集團已經捐贈 100 萬歐元以支持烏克蘭難民，並且為了不在俄羅斯繳納所得稅，俄羅斯合資經銷商將在戰爭期間將其在俄羅斯的所有利潤捐贈給社會事業，期盼戰爭早日終止恢復和平。

統振董事長陳敦仁表示， COSNOVA 集團經營宗旨是: 在商業和個人生活中的目標是讓世界變得更美好。統振集團也譴責所有暴力行為！支持民主自由，秉持 「Taiwan can help！」暖心精神，決定以” 銷一捐一” 的方式來聯手響應，目前兩大美妝品牌 Catrice 及 essence 的產品可於包括康是美、屈臣氏、寶雅等各大實體通路與電商平台見著，希冀以一己之力，讓愛心不斷線，持續響應政府及民間力量一同協助烏克蘭難民，一同為烏克蘭人道救援盡一份力量，一同支持自由、和諧、美好！更支持世界和平！

統振公司雖非國際大企業，但是在社區的關懷上，也不遺餘力，成立 45 年來，致力提供公司附近小學生的營養午餐費，也曾經於九二一大地震時大力捐贈電池到中部災區，供災區使用；近期更結合集團旗下子公司共同舉辦「統振集團 2020 愛心散播、處處感受溫暖」義賣活動，並將全部義賣所得捐贈伊甸社會福利基金會。統振集團長期致力落實公司治理，積極踐履企業社會責任，用實際行動來給予支持，推動環境保護、社會參與等各項永續行動，助力弱勢族群得以妥善照顧，對客戶、股東、員工、環境負責，讓愛心觸角延伸至各角落。