出售子公司挹注 立碁去年EPS 3.61元 創歷史新高

LED 封裝暨模組廠立碁 (8111-TW) 今 (21) 日公布去年財報，近年來積極轉型，第四季因出售子公司全數股權，純益大增 2.51 億元，季增 364.3%、年增 847%，每股純益 2.3 元；全年純益 3.04 億元，年增 192.19%，每股純益 3.61 元，創歷史新高。
立碁董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 2.1 元現金股利，配息率 58.17%，以今日收盤價 24.65 元計算，現金殖利率 8.5%。
立碁去年第四季營收 2.71 億元，季增 0.1%、年增 5.39%，毛利率 31.11%，季減 6.46 個百分點、年減 4.04 個百分點，營益率 2.18%，季減 14.78 個百分點，年減 12.88 個百分點，純益 2.51 億元，季增 364.3%、年增 847%，每股純益 2.3 元。
立碁全年營收 11.18 億元，年增 18.18%，毛利率 35.8%，年減 0.14 個百分點，營益率 13.97%，年減 0.95 個百分點，純益 3.04 億元，年增 192.19%，每股純益 3.61 元。
立碁正積極轉型為 SIP 封測廠，盼擺脫傳統 LED 封裝產業，去年 11 月處分立基光能 100% 股權，預計入帳約 1320 萬美元，立碁表示，處分立基光能股權將帶來豐沛現金流量，可作為電動車模組產品與元宇宙等新科技轉型布局。
立碁已與國外客戶共同開發 AR/VR 擴增實境光學模組，切入元宇宙領域，目前已獲國內外專利，開始進入驗證階段。