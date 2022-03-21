荒唐！自辦敲鐘儀式 公布股票代號 視奕科技冒充上市

很多投資人都聽過上市公司財務造假，但最近中國福建廈門一家名為「視奕科技」的公司，竟自辦敲鐘儀式，冒充在香港證交所上市。

財經國家周刊報導，今年 1 月 22 日，視奕在廈門某酒店舉辦港交所主板上市活動，從參會者發布在社群平台上的影片顯示，現場布置明確顯示該公司舉辦「香港主板上市儀式」，視奕還煞有其事按港交所慣例，安排敲鐘儀式，甚至發布新聞通稿。

然而，陸媒記者發現，當天港交所並沒有名為「視奕科技」的公司掛牌上市，該公司公布的港交所股票代號「01592」，是另一家上市公司基石控股的股號。

廈門市地方金融監督管理局則於上周一（14 日）發布公告，表示視奕赴港上市是假消息，請投資人留意。

視奕主要銷售視力恢復產品，與當地另一家名為「眼波科技」的公司關係密切，這兩家公司在同一個地址不同樓層辦公，甚至聯絡電話都一模一樣。當記者致電眼波科技詢問雙方關係時，卻得到無法回應的答覆。

法律人士表示，視奕虛張聲勢、自導自演這場大戲，背後目的很可能是為了商業利益，但這種行為已涉嫌違法。

北京煒衡（上海）律師事務所律師李登川說：「它涉嫌違反廣告法，也涉嫌違反反不正當競爭法，以廣告法來講，它有可能會被處以罰款，同時會吊銷醫療機構執業許可證。如果是以反不正當競爭法來講，它有可能除了罰款以外會被吊銷營業執照。」