南科光學大廠營業秘密遭竊 起訴3人沒收1822萬元不法所得

南科某光學大廠去年底爆出 2 名內鬼勾結中國關係企業的業務經理，竊取內部產品設計機構圖及光學分析系統等機密資料，在兩岸成立新公司，並投標陸、港各大學研究室及企業標案，不法獲利 1822 萬元，橋頭地檢署今 (17) 日依法起訴 3 人涉犯洩漏營業秘密等罪嫌，並沒收犯罪所得。

檢調查出，主嫌 37 歲王女自 2013 年 6 月起任職該光學大廠行銷業務部門，2019 年 9 月離職前陸續非法取得該光學大廠營業秘密所需的相關機敏資料，並透過 SKYPE 軟體，將資料傳送給周姓業務經理，在中國非法使用，並成立公司投標中國及香港地區各大學研究室及私人企業的標案。

王、周兩人明知依據其等在公司的職務權限，均不能取得研發部門製作的設計機構圖，竟透過生產部門工程師小組長陳女，共同意圖損害該光學公司，並共同基於非法洩漏、取得營業秘密、洩漏工商秘密、背信之犯意聯絡，由陳女在其住處，使用繪圖軟體繪製設計機構圖後，以 LINE 通訊軟體傳送圖檔給王女，王女再以電子郵件或 SKYPE 傳送檔案之非法方式，交付給周姓經理非法持有。

檢調表示，南科這間光學大廠擁有人造光源等領先技術，公司服務行業包括半導體等產業，主要以國外市場為主，美國大廠 Amazon、First Solar 也都是客戶。

依查扣的王女自製內部會計帳冊分析結果，兩家空頭公司在中國地區非法使用該光學大廠的營業秘密，銷售產品至中國及香港地區各大學研究室及私人企業，不法所得共計 1822 萬 5361 元，其中 1422 萬 6943 元部分已經橋頭地方法院裁定扣押。

檢方偵結後，認為主嫌王女與周姓業務經理涉犯營業秘密法洩漏營業秘密罪嫌，陳女則同犯營業秘密法逾越授權重製、洩漏營業秘密罪嫌，依法將 3 人起訴，犯罪所得 1822 萬餘元也依規定宣告沒收。