不必再調時鐘了 美國參院通過夏令時間永久化法案

美國參院周二（15 日）通過夏令時間（DST）永久化法案，結束每年調整兩次時鐘的做法，但此案仍須獲眾院通過，並送交總統拜登簽署。

參院周二無異議同意通過「2021 年陽光保護法案」（Sunshine Protection Act of 2021），允許美國明年開始永久實行夏令時間。目前不清楚眾院是否會在短時間內表決此案。

麻州參議員 Ed Markey 說：「不必再調時鐘，放學和下班後有更多戶外白天時間，有更多的微笑，這就是我們讓夏令時間永久化得到的東西」。佛州參議員 Rick Scott 說：「一年調兩次時鐘的做法，已經過時，也沒必要。」

華盛頓州參議員 Patty Murray 也說：「我以前說過，我再說一遍：美國人想要更多的陽光，更少的抑鬱，從西雅圖到邁阿密，全國民眾都想要陽光保護法案。」

經濟學人與 YouGov 去年秋季的民調數據顯示，63% 受訪美國成人希望廢止每年調兩次時鐘的做法，且更多人支持「夏令時間」永久化，而非「標準時間」。

健康專家表示，每年調兩次時鐘，導致睡眠不足等健康問題增加，因此美國睡眠醫學會（AASM）支持全年時鐘保持一致。

美國今年的夏令時間從本月 13 日凌晨 2 時開始，民眾必須將時鐘撥快 1 個小時，調成本月 13 日凌晨 3 時。美國的夏令時間通常從 3 月第二個周日開始，直到 11 月第一個周日，持續時間約八個月，其餘月份稱為「標準時間」。