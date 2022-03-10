〈ESG大趨勢〉中鋼衝ESG 簽署世界鋼協新版永續發展憲章

世界鋼鐵協會 (Worldsteel) 發布新版永續發展憲章 (Sustainability Charter)，中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日也宣布，簽署成為世界鋼鐵協會新版永續發展憲章會員。

中鋼表示，公司 ESG 永續環境、社會責任及公司治理等 3 大面向的實踐成果通過 Worldsteel 所要求的 20 項標準審核，各項實際成果及積極行動符合新版永續發展憲章準則，近日也通過嚴格審核，與其他 38 位會員共同成為憲章簽署會員。

而面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，Worldsteel 也呼籲各會員應積極投資創新技術和研發，以協助及支持其他產業的低碳轉型。

中鋼表示，目前積極推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及積極落實減碳目標，持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品及投入節能、創能、儲能等核心技術，創造更大的鋼鐵價值，成為全球低碳轉型的支柱材料。

另外，中鋼內部也訂定「2025 年減排 7%、2030 年減排 22%，2050 年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。

依照中鋼規劃，未來將依循 Worldsteel 永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。