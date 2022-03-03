浩鑫首辦線上春酒抽汽車 今年續衝刺科技醫療

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (3) 日舉辦年度春酒，為首次以線上方式舉行，並抽出汽車、手機大獎，總經理鄭瑋勳表示，展望今年，隨著全球經濟逐步復甦，商規、工業電腦市場需求回穩，加上子公司暄達醫學持續擴大產品線布局科技醫療應用，對今年營運樂觀看待。

鄭瑋勳說，過去兩年疫情肆虐全球，但浩鑫積極透過轉型科技醫療、產品組合優化，包含中止低毛利筆電代工業務、鎖定利基市場商規應用電腦產品等，2020 年擴大併購暄達醫學，衝刺科技醫療應用，自 2019 年順利轉虧為盈後，營運正向發展。

展望未來，浩鑫指出，將進一步強化高值化產品、科技醫療布局，並將推出醫療級平板電腦 (Panel PC) 新品，鎖定醫療院所應用，子公司暄達醫學營運同樣不看淡，旗下醫療用負壓傷口治療機、氣墊床，產能、訂單到下季都可望維持滿載，也規劃在美國、歐洲等地設立子公司就近服務客戶。

浩鑫因應疫情不確定性，連兩年取消 2020、2021 年度尾牙，今年首次以線上方式舉行春酒，除現金紅包獎外，還準備包括 TOYOTA YARIS 汽車、Gogoro 電動機車、iPhone 13 Pro 智慧手機、三星 Z Flip3 摺疊手機、任天堂 Switch OLED 遊樂器和 Dyson 吸塵器等萬元獎項。