糖尿病照護福音！元樟生技新型敷料 促傷口癒合避免感染

傷口癒合是一般人都不陌生的疾病過程，對糖尿病照護而言更是棘手挑戰！由於糖尿病患者高血糖濃度干擾免疫細胞功能，容易引發傷口感染，例如足部潰瘍慢性併發症，傷口敷料因此扮演影響糖尿病照護品質一大關鍵。

新型敷料吸水佳、抗發炎

元樟生技主力產品新型敷料 MEDIACE® 具高孔隙率、高吸水率雙重優勢，如同吸水泡棉有緊密孔洞，除了能吸收傷口滲出的組織液，還創造出適合傷口癒合的微濕潤環境。此外還含有運用專利技術萃取的抗菌成份 AirAce™，因此不僅吸水性佳，同時還有抗發炎功效。

此敷料動物試驗研發，經由台灣科技大學醫工所團隊執行，使用新型敷料包紮小鼠的傷口部位，用於不易照護的糖尿病傷口上，不但不容易沾黏皮膚，更證實在傷口癒合初期兩週的關鍵階段就能有效促進傷口修復，恢復程度也優於使用市售敷料，同時降低重複感染風險。

佈局慢性傷口照護需求。(圖: 元樟生技提供)

元樟生技董事長蔡宜儒指出：「全球高階敷料的市場規模於 2024 年預計將達到 158 億美元，然而目前市售敷料的療效不盡理想，而 MEDIACE® 最優異的特性是可促進早期傷口癒合，這在糖尿病族群的傷口照護上特別重要。研發團隊將持續改良敷料的物理結構，提升其吸收滲出液能力以加速傷口癒合病程，降低傷口出現過敏與紅腫副作用，目標能在糖尿病之外，擴大滿足褥瘡、癌症等慢性傷口照護需求。」

元樟生技去年 12 月剛完成掛牌興櫃，近期宣佈將進駐高雄橋頭科學園區，以廠辦合一的加乘效能推動研發進展。而新型敷料 MEDIACE® 即將進軍新加坡、馬來西亞等東南亞國家，與當地醫療院所及護理中心攜手合作試驗研究，今年也準備送交 MEDIACE® 的 FDA、TFDA 醫材取證，並已著手同步進行研發 2.0 版敷料，將造福更多慢性病醫病族群。

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