掌握五要素 打開金虎年財富大門

全球股市去 (2021) 年頻創新高，不少投資人樂開懷，不過，今 (2022) 年在高通膨、升息、國際政治、疫情變化… 等變數壟罩下，估計今年市場波動恐更為加劇。那麼今年到底該如何布局？專家建議可以掌握五要素，並透過時間複利效果，將既有資金與年前領的獎金、紅包持續滾出更多財富。

首重財務收支管理 善用兩大投資策略

首先是著重財務收支管理：如同企業一樣，家庭、個人財務也得進行資金規劃，合理的開銷、適度的消費，除了努力做到收入大於支出，還有機會將差額轉為投資理財之用。不妨可以運用網路銀行母子帳戶功能，做好資金分戶管理。

以國泰世華網銀 App 為例，提供母子帳戶功能，一個母帳戶之下，最多可以新增 5 個子帳戶，可以進行分帳管理，又可總覽帳戶狀態；例如生活開銷 (如房貸、水電費、卡費)、圓夢計畫 (如旅遊、留學)、緊急預備金、樂活退休等不同用途的子帳戶，此種數位化的信封袋理財法，更能有效管理資金。

二是善用兩大投資策略 - 定期定額搭配逢低加碼：市場震盪是家常便飯，買在低點、賣在高點，鮮少人辦得到，因此，建議可以採取定期定額的方式，每個月定期定額或定期不定額買入績優股票 / 基金 / ETF，藉此降低平均成本及分散投資風險，亦能避免追高殺低的人性弱點，執行紀律性的投資，有助於長期投資績效穩定。此外，市場下修之際，更可趁機撿便宜，逢低布局好股、好基金，可以提升投資效益。

舉例來說，透過國泰世華網銀 App 購買基金，可單筆或定期定額申購，其中，定期定額買基金只要 NT$500 元，門檻親民，小資族理財沒負擔，容易做到也能夠長久；而且國泰世華銀行還會從超過千檔基金中，選出熱門基金，如同基金懶人包，節省投資人選擇好基金的時間。

不用燒腦、燒時間 智能投資好便利

三是資產配置得宜：資產配置做對了，投資成功率很高，根據 Brinson、Hood、Beebower 等三位美國知名經濟學者研究顯示，獲利關鍵有 9 成以上取決於資產配置，顯見投資組合對於報酬率高低的影響。

金融市場中，各類資產如同風水一樣，也會輪流轉，因此，必須根據自己的風險屬性，做好適切、不會大起大落的多元資產配置，才能迎戰市場變化，讓家庭資產長期穩健成長。例如高風險承受者，股市比重可以較高；追求穩定成長者，股市部位不宜過高，再適當配置債市，或者納入抗通膨資產，例如大宗商品、不動產、貴金屬等等。

如何做呢？方法有二，可供參考，一是年齡資產配置法：「100－年齡＝適合投資高風險資產的比例」，例如 30 歲的人，股市比重可到 70%；60 歲的人，股市比重降至 40%。二是核心衛星資產配置：投資組合區分為核心資產及衛星資產，並根據自身風險承受度，決定核衛星資產比重。一般而言，核心資產比重通常較高 (至少 50% 以上)，再搭配少部分的衛星資產 (如 20%、30%)。不管採取哪種資產配置方式，每隔一段時間都必須依市場狀況及經濟前景進行調整。

若沒時間或不想燒腦的人，還可以善用智能理財代勞，以國泰世華智能投資為例，有客製化的目標式、專家把關與精選的策略式等兩種投資法供選擇。且 24 小時偵測投資，一旦市場有大幅變化，便會啟動再平衡機制主動通知，讓客戶得以根據市況進行標的汰弱留強，維持適當的投資組合配置。

精打細算 把握銀行優惠享好康

五是善用銀行優惠活動：低利時代，好收益商品難尋，所以投資更要精打細算。由於各銀行會不定期推出優惠活動，投資人可以把握良機，降低投資成本。以國泰世華為例，該行網銀不定期會推出手續費優惠、抽獎等好康活動，投資人可以多多利用這些活動期間，布局基金或股票，不僅降低成本，又能擁有拿大獎的機會。

國泰世華網銀近期優惠活動

新的一年來臨，面對震盪劇烈的投資環境，做好這五招，每年如此反覆紀律投資，在長期複利效果及分散持有成本之下，相信小錢也有機會滾出大財富。

本文係由國泰世華銀行邀約

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投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書