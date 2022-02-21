伊朗：維也納舉行的核子會談已有重大進展

伊朗外交部發言人 Saeed Khatibzadeh 周一 (21 日) 表示，伊朗為恢復 2015 年的伊朗核子協議，在維也納舉行的會談，已經取得重大進展。

伊朗最高國家安全委員會 (Supreme National Security Council) 官員 Ali Shamkhani 指出，與歐洲談判代表的會談還在進行，並將繼續。與美國的談判並不在議程上，因為他們不會成為「任何突破」的來源。

雖然 Khatibzadeh 表示取得了重大進展，但他還指出，除非一切都取得同意，否則「什麼都沒有達成一致」，剩下的部分是最難的。

原本伊朗與主要大國於 2015 年協議限制了伊朗的鈾濃縮，以使德黑蘭更難開發核武器材料，以換取解除對德黑蘭的國際制裁。

美國在 2018 年前總統川普任內，片面退出與伊朗的核子協議，並恢復對伊朗的制裁。此後，伊朗也決定違背先前的一些核子限制。

根據半島新聞報導，參加會談的俄羅斯代表指出，新版伊朗核子協議將與 2015 年簽署的原始協議相同。

另外，根據 Axios 網站援引以色列總理 Naftali Bennett 的說法，伊朗在維也納談判中要求美國將革命衛隊從恐怖組織名單中刪除，作為達成協議的條件。

早前的報導稱，協議的草案文本還提到了其他問題，包括解凍伊朗在南韓銀行的 70 億美元存款，以及釋放在伊朗關押的西方囚犯等。