權證投資人一定要了解的 市場概況及權證投資人看多標的TOP5

2/18 (五) 台股早盤一度重挫至最低 18,098.52 點，後續則跌勢收斂，終場僅下跌 36.22 點，以 18,232.35 點作收。從 18 日市場概況來看，大盤成交金額 3,631 億元，權證成交金額逾 34.6 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.96%，權證交投仍相對熱絡。其中，認購權證成交金額占比達 94.01%，為近五個交易日最高。雖然 18 日電子權值股表現疲軟，但是由貨櫃航運族群強勢領漲，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 在 18 日分別上漲 5.99%、4.02%、6.28%，皆名列 18 日投資人現股看多金額前五名。投資人若看好貨櫃三雄股價漲勢，推薦還可挑選 長榮群益 1A 購 06 (063666)、長榮群益 18 購 12 (061264)、陽明群益 1A 購 05 (062258)、陽明群益 19 購 08 (064257)、萬海群益 19 購 04 (062914)、萬海群益 18 購 06 (061650) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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