台船交付海巡巡防救難艇 國艦國造業務穩健挹注營收

台船 (2208-TW) 建造海洋委員會海巡署艦隊分署 100 噸級巡防救難艇今 (17) 日進行 PP-10078 交船典禮，此為 15 艘訂單中的第 9 艘，後續 6 艘預計 2023 年前交完，台船表示，目前除 100 噸級系列船外，尚有海巡署委建 4000 噸級和 1000 噸級巡防救難艦建造中，可穩定挹注營收動能。

海巡署為加強巡邏台灣海域並保護漁民，特別建造 100 噸級巡防救難艇，15 艘委由台船建造，在此次交船後，另 6 艘巡防救難艇預計明年底前全部完工交船。

台船強調，積極配合國艦國造政策，建造海巡署和海軍所需作戰性能優異的艦艇，目前除 100 噸級系列船外，尚有海巡署委建 4000 噸級和 1000 噸級巡防救難艦。

而未來除各項軍艦及公務船建造，台船將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力堅強後盾。

本次交付船艇最高航速可達 30 節，續航力達 1200 浬 (約 2160 公里)，透過提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，可有效提高航行穩度和適航性。

在國艦國造和離岸風電二大業務營收穩健挹注下，台船 1 月合併營收 25.17 億元，月增 46.41%，年增 48.86%，創單月第三高紀錄，法人看好，在去年全年有望繳出轉盈成績後，今年台船獲利趨於穩健向上可期。