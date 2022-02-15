〈玉山金法說〉三大策略加ESG航向第4個10年 拚總資產翻倍破6兆

玉山金控 (2884-TW) 今 (15) 日召開法說會，玉山銀行董事長黃男州表示，今年玉山成立滿 30 週年，將持續聚焦「壯大海內外經營」等三大策略主軸及「ESG 永續發展」，已邁入第 4 個 10 年，將持續併購壯大規模，對象將不只侷限銀行，而會以銀行、證券、保險全面向評估，力拚 10 年後總資產規模翻倍突破 6 兆元。

玉山金去 (2021) 年自結淨收益 578.7 億元，成長 2.9%，稅後純益為 205.7 億元，成長 14.1%，獲利創下歷年新高，每股稅後純益 (EPS) 達 1.54 元、股東權益報酬率 (ROE) 10.96%、資產報酬率 (ROA) 0.66%。子公司部分，玉山銀行去年稅後純益較去年成長 6.7%，全年 ROE 達 9.61% 是金控旗下銀行的第 2 名，玉山證券及玉山創投稅後純益分別成長 113.6% 及 53.9%。

黃男州表示，玉山金第一個十年定位在建立制度、培育人才；2002 年開始第二個十年，成立金控，也以併購與策略聯盟開啟了擴大版圖的歷程，歷經併購了高雄企銀、竹南信合社、嘉義四信、柬埔寨 UCB 商業銀行，並與英國保誠人壽、新加坡淡馬錫、摩根士丹利都進行策略聯盟；2012 開始第三個十年最重要就是深耕台灣、佈局亞洲、科技領航，目前在 9 個國家地區共有 28 個營業據點，成立科技聯隊等，都是在第三個十年的成績。

黃男州指出，玉山金花了 18 年，在 2010 年達到第一個兆元資產，在 2017 年用了 7 年達到第二個一兆元，第三個一兆元僅花 3 年半就達成，資產規模快速成長，過去 10 年總資產以年複合成長率 10% 快速成長，截至去年底，玉山金總資產已達 3.23 兆元。

黃男州表示，要達總資產規模翻倍的目標，玉山將聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸及「ESG 永續發展」，公司也訂出五大指標，包括：一、總資產規模可以翻倍到達 6 兆；二、目前 ROE 平均都在 11%，希望 ROE 可以持續精進，平均值目標要達 12%；三、cost income ratio(效率指標) 達 50-52%；四、海外獲利 (不含 OBU) 貢獻拉高到 30% 以上；五、手續費收入長期希望達 40% 以上，才符合亞洲銀行的指標。

除了自身成長，玉山金也將以併購壯大規模，黃男州表示，在上禮拜二 2/8 玉山金市值突破 4000 億元，10 年內整體市值成長 527%，排名台灣前 20 大上市公司；過去的併購大都鎖定在銀行的併購，但目前市值已達 4000 億元，且玉山現有一個團隊針對銀行、證券、保險的併購機會進行評估，未來只要有好的機會，併購路途上，併購都會審慎為之。