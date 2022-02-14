全球航空業景氣回升 亞洲國家淪後段班

如今一些國家已放棄隔離、強制篩檢等防疫措施，帶動經濟加快復甦腳步，但有些國家仍堅持限制措施，尤其是新加坡、香港等亞洲地區，導致全球在航空業景氣回升的差距逐漸擴大。

彭博資訊報導，揮之不去的旅行障礙，導致亞洲陷入孤立，並衝擊依賴觀光業的經濟體。相較下，英國政府取消登機前檢測，只要求旅客提出新冠疫苗接種證明，以推動國際航空交通正常化。



旅客正在避開香港、新加坡等大型交通樞紐，以避免抵達時被隔離數周或面臨大量篩檢。 航空數據公司 Cirium 的數據顯示，在新冠肺炎疫情爆發前，航空公司每月飛往新加坡與香港的航班達到 3 萬，但 2 月已降至 4,514 個航班。



香港政府不太可能立即改變措施。即使社區確診病例激增，香港仍堅持「清零」。香港的入境者隔離長達 14 天，並禁止來自一系列被認為是高風險國家的航班。上周當局進一步加強防疫措施，首次將聚集限制擴大至私人場所。



香港疫情失控，醫療體系逼近崩潰，香港 13 日新增確診病例達 1,347 例，並有 2,000 多例初步確診病例。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診病例兩、三天就翻倍，應與 Omicron 新冠變種病毒有關。



星國政府 12 日則宣布，新增確診病例增加 1.05 萬例，過去七天平均確診人數多達 1.1 萬例，為一周內四度單日染疫人數突破萬人。



這些旅行障礙加重了航空公司的財務壓力，譬如國泰航空、新加坡航空、馬來西亞亞航。



Cirium 全球諮詢部門主管 Rob Morris 表示，在歐洲、北美及南美洲國家持續解封的情況下，亞洲國家仍實施限制措，使旅客卻步，這種不均衡的航空旅行回升可能會延續至年底。