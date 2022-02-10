潔淨能源財報週開跑 太陽能大幅優於預期

潔淨能源財報週即將起跑，本週太陽能逆變器大廠 Enphase Energy(ENPH) 財報大幅優於預期，於去年 (2021) 第四季營收達 4.13 億美金，表現優於市場預期 3.3%，亦優於上季財測的 3.9 億到 4.1 億美金；Non-GAAP EPS 也大幅優於市場預期 24%，在全球太陽能供應鏈處於緊張的態勢下，ENPH 表示原先供應緊張問題已顯著緩解，公司旗下原先供應緊張的產品 AC FET 驅動器也已顯著改善，此外受市場持續強勁需求推動，不只投資人的信心反映在股價上，潔淨能源也不再只是口號。

ENPH 預估下季財測營收估 4.2 億到 4.4 億美金，財測中間值顯示營收年增 43%，ENPH 強勁的財報表現使股價大漲 12%，帶動標普全球潔淨能源精選指數上漲 4.45%。

隨著 ENPH 財報利好，富蘭克林華美投信表示，市場憧憬潔淨能源在 2022 年第四季財報內容將有更多利好傳出，後續可持續關注 2/17 太陽能住宅開發商 Sunrun 及 Sunpower，2/18 太陽能逆變器商 Solaredge Technologies 財報表現。

與此同時，去年放無薪假的台灣太陽能廠，今年以來也情勢大逆轉，訂單滿載，廠方大舉徵才，還在春節期間開出「五倍薪」鼓勵員工加班，全力加速趕工出貨。不僅國內市場需求強勁，美國政府也大力支持太陽能等潔淨能源產業發展，總統拜登已於日前宣布延長 201 條款，針對太陽能電池與太陽能板的關稅再延長 4 年，以保護美國太陽能製造業並促進產業回流。

而富蘭克林華美投信也於今年推出國內第一檔聚焦全球潔淨能源股票的 ETF 00899，追蹤標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index)，投資全球與潔淨能源相關度最高的 30 檔個股。於今年 (2022)1 月 21 日掛牌上市，截至 2 月 9 日前五大持股就包含了 Enphase Energy Inc 5.04%、信義光能 5.00%、Verbund AG 4.85%、聯通電力有限公司 4.84%、子午線能源有限公司 4.82$。

潔淨能源具長線題材保護優勢，近期的回檔對於長線投資人來說，正是一個絕佳的進場好機會，投資人不妨以定期定額投資方式分批佈局，長線不但可攤平進場成本，更能夠在指數反轉向上的時候，更快嚐到豐收果實。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899-TW)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899-TW)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

以上個股僅為說明之用，不代表推薦亦不必然為本基金之投資標的。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱 “S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】