Bumble收購法國交友軟體Fruitz 鎖定Z世代

Bumble (BMBL-US) 周一 (7 日) 宣布收購法國交友軟體 Fruitz，為該公司首次收購。交易條款並未透露。

Fruitz 成立於 2017 年，使用 4 種不同的水果比喻來「鼓勵公開和誠實地交流約會意圖」。Bumble 拒絕對 Fruitz 的總用戶群發表評論，但表示它在法國、比利時、荷蘭、瑞士、西班牙和加拿大呈現快速成長。

Fruitz 採用大多數交友軟體業者使用的「免費加值」模式，App 本身是免費的，但用戶可以經由 App 內購買來加強體驗。比如 Bumble 的旗艦軟體就提供每月 39.99 美元的高級服務。

Bumble 表示，Fruitz 在 Z 世代中擁有廣泛的用戶群；這群人通常定義為 1995 年至 2015 年出生，是新進入交友市場的年輕族群，可以幫助公司實現高成長目標。

雖然使用交友軟體的人已較以往任何時候都多，但分析師認為還有很大的成長空間。

高盛在上月的報告中寫道，「過去幾年線上約會已經發展成為人們在許多地區見面和約會的最常見方式。但是，即使社會對線上約會的接受度越來越高，但滲透率仍然很低，因此，我們認為這個產業的成長空間充足。」

Piper Sandler 在 1 月的報告中寫道，未來幾年，全球線上約會市場預計將以 13% 的複合年增率成長，到 2025 年將達到近 100 億美元。分析師 Matthew Farrell 補充說，預計國際市場的成長將超過北美市場。

公司進入該市場的一種方式是將其軟體擺脫傳統的「向左滑動」或「向右滑動」模式。

Bumble 和 Match (MTCH-US) 等公司已經在 App 中加入音頻、視訊和體驗等功能。讓人們在線上約會之外還能以其他方式進行互動，希望用戶能在 App 上花費更多的時間和金錢，並建立更好的聯繫，從而吸引更多人上線。