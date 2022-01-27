台新銀行員洩漏正妹電話給保全 最重恐遭罰5000萬元

一名女網友在社群平台 Dcard 發文表示，自己先前到台新銀行的板南分行開戶，沒想到行員竟將她的個人資料洩露給保全，讓網友傻眼，金管會今 (27) 日表示，此案已經違反「個資法」或「銀行法」銀行內部控制的相關規定，金管會在調查以後，會看情節嚴重程度進行處分，最重可罰到 5000 萬元。

網友在社群平台發文表示，自己先前到台新銀行的板南分行開戶，離開後卻收到一封陌生的 Line 訊息，一問之下對方才坦承自己是銀行保全，並表示「覺得妳穿著很好看、很特別，跟櫃台提了一下很漂亮，想認識，對方就把妳電話給我了」，還說「希望即使妳不打算跟我認識，也不要怪罪我這位同事」超扯的行為讓女網友傻眼，並質疑銀行「可以隨便亂洩漏個人資料嗎？」發文後隨即引發關注。

銀行局副局長林志吉表示，金融法規及個資法都有就銀行持有客戶個人資料訂定保密規定，銀行應在內稽內控制度內訂定相關政策和作業程序，來督導從業人員落實執行，此案為台新銀行執行客戶保密措施的個案缺失，台新銀已經向金管會通報重大偶發事件。

林志吉指出，台新銀行針對此案特別說明，該保全人員已調離職務，不會再派遣到銀行擔任保全；而台新銀行行員法遵意識薄弱部分，違反了員工守則，台新銀已終止該員工的僱傭契約，開除該名行員。

林志吉強調，為避免銀行再犯類似事件，銀行已經強化相關人員事件，也會向保全公司究責。金管會也要求台新銀行必須積極與當事人協處，了解客戶資料沒有繼續被不當使用，以保障客戶權益。

而針對此案，因為已經違反「個資法」或「銀行法」銀行內部控制的相關規定，金管會在調查以後，會看情節嚴重程度進行處分，可罰鍰新台幣 200 萬至 5000 萬元。