台駿國際租賃聯貸人民幣4.7億元 超額認購157%

王道銀行 (2897-TW) 旗下台駿國際租賃公司獲得由永豐銀行中國子行統籌主辦的 4.7 億元人民幣聯貸，並已完成簽約；本聯貸案原預計籌募金額為人民幣 3 億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購總募集金額達人民幣 4.7 億元，超額認購達原募集金額的 157%。

台駿國際租賃聯貸案，由永豐銀行中國子行擔任統籌主辦銀行暨代理銀行，東亞銀行（中國）、富邦華一銀行、廈門銀行及中國銀行為共同主辦銀行，聯合授信資金將用於拓展業務、充實中長期營運所需。

台駿國際租賃為王道銀行集團旗下重要的事業體之一，是集團首家西進大陸的子公司。自 2011 年在中國大陸蘇州工業園區設立營運總部以來，陸續於東莞、南京、中山、佛山等地成立營業據點，深耕當地市場，提供系統化與高效率的服務。

2021 年全球受疫情影響下，台駿國際租賃因風險控管得宜，經營績效表現優異，全年營收較 2020 年成長 28.8%；稅前盈餘達人民幣 1.33 億元，年成長 26.6%；資產規模達人民幣 31.8 億元。

此外，台駿國際租賃更因穩健經營、市場定位精確且具發展性，榮獲台北經營管理研究院頒發傑出大陸台商「創新經營獎」，彰顯台駿國際租賃的經營績效和展望廣受外界肯定。