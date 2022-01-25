上市櫃關係人大額交易須提股東會通過 違者最高罰480萬元

強化公司治理，金管會今 (25) 日宣布修法，未來公開發行公司和關係人進行大額交易時，金額達公司總資產 10% 以上，必須先提股東會通過，今年 6 月股東會適用，最晚農曆年後正式上路，今年 6 月股東會適用，違者最高可依證交法核處新台幣 480 萬元罰鍰。

依現行規定，公司和關係人交易，只需董事會及監察人承認，不必事先提交股東會同意，但為強化關係人交易管理並保障股東權益，金管會祭出加增股東會把關的決議，主要是亞洲公司治理協會指稱此為國際現況。

為了公司治理接軌國際，未來公開發行公司或其非屬國內公開發行公司的子公司，若向關係人取得或處分資產，交易金額達公開發行公司總資產 10% 以上，須股東會通過才能放行。

不過，金管會指出，公開發行公司若與母公司、子公司或其子公司彼此間交易，可免提股東會決議。

據金管會統計，2020 年上市櫃公司及興櫃公司公告的關係人交易案共 1554 筆，交易金額超過公司總資產 10% 者約 36 筆，又以不動產交易居多，待新制上路，上市櫃公司和關係人進行不動產交易將最受影響。

若公開發行公司未依照新規定執行，金管會表示，將可依證交法處以 24 萬元到 480 萬元不等的罰鍰。此外，金管會本次先把重大資產取得及處分納入規範，後續將漸進式強化關係人交易管理，包括「進銷貨」或「資金貸與及背書保證」等其他類型關係人交易，也須提交股東會。