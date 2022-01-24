廣積在手訂單爆滿 全年營收估增2-3成

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 表示，今年營運大好，雖然上半年持續受到缺料影響，但預計下半年出貨將顯著彈升，加上桃園平鎮新產能上線，預計全年營收將有 2-3 成的成長，且隨著網通、自動化需求持續強勁，未來 3-5 年每年都可望有雙位數成長。

廣積發言人許吳椿表示，網通訂單去年成長強勁，今年更強，訂單排程很滿，客戶也持續追單，全年訂單可望有倍數成長；而工業自動化方面除了目前也持續爭取新案子、新機種，明年也會有滿大的成長。

此外，公司目前也積極發展工業用平板電腦，鎖定自動化、醫療等特殊領域，預計今年也會有小幅貢獻；以廣積應用營收占比來看，網通約 40%、工業自動化 38%、智慧零售約 15%，醫療、AIoT、鐵道交通管理等則都還是個位數。

隨著需求大增，廣積也積極擴產，包含在平鎮廠新增的 2 條 SMT 產線將於 3 月底建置完成，三重廠既有 3 條產線也預計在下半年搬遷至平鎮，到年底網通產能將有倍數成長。

不過，許吳椿也直言，目前缺料狀況相較去年底有再度趨嚴的情形，加上訂單增加，達交率也由去年底 7 成，降至 5-6 成，不過預計年中料況好轉，加上更改產品設計等因應措施效益顯現，在新產能加入下，下半年出貨將迎來大爆發。

法人預估，廣積第一、二季營收估將持平去年第四季，全年營收則可望有 2-3 成的成長，廣積去年第四季營收 14.09 億元，較前季略增、年增 8%；累計去年營收 58.46 億元、年增 35.7%，法人估，廣積去年每股純益可望達 2 元以上。