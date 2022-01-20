降疫情衝擊 受影響中小企業擴大書審純益率打8折

考量新冠肺炎疫情持續影響企業營運，財政部今 (20) 日發布 110 年度營所稅結算擴大書審要點，營利事業 110 年營收淨額較 109 年或 108 年任一年減少 30%，適用純益率按 110 年擴大書審純益率標準的 80% 計算。

109 年初全球爆發新冠肺炎疫情，財政部考量疫情對於營利事業的影響，訂定 109 年度擴大書審要點，增訂營業收入淨額較前一年度減少達 30% 者，擴大書審純益率得按 80% 計算之租稅協助措施。

但疫情持續蔓延，110 年全球疫情仍未見緩和，受本土疫情爆發影響，5 月中旬到 7 月期間，全台更進一步啟動三級警戒，嚴重衝擊內需產業，其中又以中小企業首當其衝，因此繼續提供相關租稅優惠降低疫情對企業的衝擊。

財政部進一步說明，考量 110 年因應疫情提供的延、分期繳納稅捐協助措施及經濟部補助受疫情影響企業收入減幅評估標準與 109 年相同，因此維持年度營業收入淨額減少達 30% 及按擴大書審純益率標準的 80% 計算等規定。

財政部表示，經調整後，110 年營業收入淨額較「前一年度」減少達 30% 的比較基礎，放寬為較「109 年度或 108 年度任一年度」減少達 30% 者，藉此合理反映營利事業自 109 年度起即受疫情影響營運情形，減輕其所得稅負擔。

根據財政部統計，去年營所稅結算申報共有 39872 家中小企業適用相關辦法，減稅金額約 2.5 億元。