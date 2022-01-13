央行打囤地再出手 借款人18個月內應動工興建

台灣央行打擊炒房囤地態度更趨強硬，今 (13) 日一口氣邀集 36 家本國銀行和信用合作社聯合社召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，規範借款人應切結於「一定期間」內動工興建的「一定期間」，最長以 18 個月為原則。

央行於去年第四季理監事會議後，即調整購地貸款規範措施，新增規範借款人應切結於「一定期間」內動工興建，以避免金融機構資金流供囤地、養地。

此次會議是央行為避免銀行核定「一定期間」過於寬鬆，有違管制規定意旨，因而邀集 36 家本國銀行和信用合作社聯合社召開會議，除聽取實務上作法和意見，同時，籲請金融機構辦理購地貸款授信內規納入四大項目，作為內部稽核和自行查核重點。

此四大項目分別為，(1) 有關「一定期間」認定，金融機構應審慎覈實評估借款人預計動工實際所需時間，最長以 18 個月為原則。

(2) 於貸款契約明定，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證，屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息；金融機構並應確實落實執行。

(3) 金融機構辦理續貸或轉貸案件，如借款人所購土地未動工興建，應審慎覈實評估貸款條件，並應對貸款年限 (含原貸期間)，訂定合理上限，以避免信用資源流供囤地、養地。

(4) 落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工；若未確實落實貸後追蹤管理，將被列為重點缺失，並移請金融監督管理委員會或行政院農業委員會查處。

央行再次強調，仍將持續關注不動產貸款和房市發展情形，滾動檢討選擇性信用管制措施內容及執行成效。