群益權證小教室：進階選股 成交重心股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2022/1/13 (四) 早盤資料為例，篩選「老手看量專區」的「成交重心股」。

所謂「新手看價，老手看量」，除了價格高低，投資人也可以透過觀察成交量變化來判斷漲跌行情。「成交重心股」會由權民最大網將「成交總值」進行排行，篩選出當日成交值大且漲幅相對強勢的現股標的，有助於作為認購權證標的挑選依據之一。

「成交重心股」篩選結果前十名標的，依序為 聯亞 (3081-TW)、第一銅 (2009-TW)、倉和 (6538-TW)、恆大 (1325-TW)、中鋼構 (2013-TW)、南茂 (8150-TW)、閎康 (3587-TW)、宅配通 (2642-TW)、旺矽 (6223-TW)、中鴻 (2014-TW)。

若以 中鋼構 (2013-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 中鋼構群益 16 購 01 (055791)、中鋼構群益 18 購 01 (058222)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的中鋼構認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！