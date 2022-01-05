2022年凱基雙神卡 行動支付、影音餐旅全都包

因疫情影響推升行動支付消費習慣，據 VISA 調查，超過六成民眾認為非現金支付相對衛生，其次是交易方便快速，另透過手機方便管理各項消費，也是民眾選擇非現金支付的原因。看準行動支付大趨勢，在 2021 年被鄉民封為年度必辦行動支付神卡「凱基魔 BUY 卡」，新年度將持續結合十大行動支付提供卡友高回饋，新戶當月完成登錄且行動支付消費累積滿 3,000 元，就可以享受最高 8% 回饋。

另一張主打電影、線上影音優惠的「凱基魔 FUN 卡」, 2022 一整年都可以享有優惠，除了新增市場反應熱絡的 Disney+, 在指定線上影音平台享最高 50% 現金點回饋, 另外更加碼餐飲、旅遊優惠，每月限量登錄享滿仟贈佰超商購物金。

為了讓消費者在疫情期間能安心使用零接觸方式消費，還能賺好康，「凱基魔 BUY 卡」集結十大行動支付，包含 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi 拍錢包、悠遊付、OPEN 錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶等優惠；值得一提的是，多數信用卡行動支付優惠需要完成複雜的指定任務，如開立數位帳戶、設定電子帳單、自動扣繳信用卡費、或於指定通路消費等，而「凱基魔 BUY 卡」僅需當月完成登錄且行動支付消費累積滿 3,000 元就可以享有高回饋，到 2022 年 6 月 30 日前，新戶最高可享 8% 回饋，舊卡友最高也有 6% 回饋。

另一張影音神卡「凱基魔 FUN 卡」，2022 年起除了將甫上線的 Disney + 列入 50% 回饋的行列，同時加碼力挺餐飲、旅遊業，每月推出限量登錄，只要於餐廳、四大訂房網、旅遊票券平台消費滿仟元即回饋佰元超商購物金，回饋率高達 10%！舉例來說，林小姐持「凱基魔 BUY 卡」當期帳單指定消費滿 3,000 元，而其中有一筆 1,000 元的餐廳消費，當期即可享指定線上影音、連鎖影城消費金額 50% 現金點及百元超商購物金回饋；若林小姐在線上影音平台消費 300 元，又在不同天到威秀影城消費 800 元、國賓影城消費 600 元，則當期最高可以拿到影音平台 150 現金點回饋，威秀、國賓影城最高各 250 點現金點回饋，同時還可以再拿到 100 元超商購物金。等於當月刷滿 3,000 元，最高可以拿到 750 的回饋，一整年可以多賺 9,000，讓您拿滿優惠，享受神卡級的回饋！