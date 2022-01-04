富邦金控及子公司獲頒「2022保險品質獎」九項特優肯定

《現代保險雜誌》今 (4) 日舉行 2022「保險品質獎」頒獎典禮，今年保險品質獎首度增設金控公司獎項，富邦金控 (2881-TW) 旋即上榜並榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項特優，富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，優異表現深受大眾肯定！

保險品質獎是國內最具影響力的保險類獎項之一，每年根據四大面向，針對產壽險公司進行調查，今年首度新增針對金控公司之調查，其結果反映消費者與千大公司對產壽險公司最直觀的評價。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及旗下子公司秉持正向力量的品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進。自新冠肺炎疫情爆發以來，世界各地面臨前所未有的恐慌與不確定性，經濟發展與民生消費也大受影響。富邦金控及旗下子公司面對此危機，不僅迅速做出反應，積極開創相應的產品與服務，更發揮企業當責，協助地方政府及醫療院所抗疫，富邦集團已累計捐助抗疫基金及物資近 4 億元。

此外，富邦金控在 ESG 領域不懈努力，以世界級的永續標準自我要求，獲得如道瓊永續指數 (DJSI)、CDP(Carbon Disclosure Project)、亞洲企業社會責任獎 (AREA)、台灣企業永續獎 (TCSA) 等多個國內外永續獎項，本次榮獲「保險品質獎 - 最值得推薦獎特優」也代表大眾對富邦金控各面向的肯定！

富邦人壽蟬聯《保險品質獎》四項特優肯定 並榮登再購族心中第一首選

《現代保險雜誌》公布「第 29 回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，富邦人壽再度獲得「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優肯定；此外，於業務員最優、知名度最高、最值得推薦三項評比指標上，更穩坐再購族心中第一首選寶座。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽身為國民品牌，秉持 ESG 企業永續發展的理念，致力帶動台灣共好循環，發揮金融保險專業，整合保險科技，持續推出各項創新商品及服務、擴大服務觸角，像是在 Covid-19 疫情嚴峻階段，迅速推出「視訊投保」、以「視訊生調」啟動「體檢替代方案」等，減少保戶接觸染疫風險；以公平待客原則為核心，秉持從快、從寬、從優原則，推出多項理賠彈性措施；推出多項數位工具應用支援，如 FBFLi 客群關係聯繫系統、線上保單健檢等，打造專業、高效的業務團隊，提供保戶全面完善的保險規劃。同時，透過推動保險服務走向無紙 E 化，響應環境永續，並結合全台服務據點落實社會公益關懷，積極實踐「正向力量 豐富生命」的品牌精神，朝 ESG 綠色永續金融品牌邁進。

富邦產險連續 21 年榮獲千大製造業調查最推崇的產險公司

富邦產險以專業損防技術及創新風險管理服務，連續 21 年榮獲《現代保險雜誌》「千大企業保險購買行為及滿意度調查 - 最受推崇的產險公司」，並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優，深受企業的青睞與肯定。

富邦產險董事長陳伯燿表示，根據本次千大企業保險購買行為及滿意度問卷調查，近 9 成企業購買保險的最大動機是「為相關風險做危險管理」，顯示企業客戶已明確認知保險可有效轉移重大意外造成的鉅額損失。富邦產險因應不同需求提供客製化的損害防阻技術服務與風險移轉規劃，同時也引進國際安全規範，協助客戶將風險管理軟硬體設施提升至國際水準，並以跨領域專業建構的風險模型提高災害預防的精準度，協助客戶減少營運中斷與財產損失。

富邦產險始終秉持著穩健成長的經營態度，在各大國際信用評等機構連年獲得傑出成績，包括中華信用評等公司（twAA+）、S&P（A-）、Moody’s（A1）及 A.M. Best（A）等，專業亦獲國內外多項獎項肯定。富邦產險不斷追求創新，將持續發揮保險正向力量，與客戶一起面對各種新興風險的挑戰。