群益權證小教室：進階選股 創3日新高

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2022/1/4 (二) 早盤資料為例，篩選「新手看價專區」的「創 3 日新高」，即可輕鬆找到當天盤中股價高點高於過去 3 天的現股標的。

「創 3 日新高」篩選結果前十名標的，依序為 圓剛 (2417-TW)、日揚 (6208-TW)、宇峻 (3546-TW)、美德醫療 - DR (9103-TW)、中環 (2323-TW)、國巨 (2327-TW)、東森 (2614-TW)、精材 (3374-TW)、圓展 (3669-TW)、台達電 (2308-TW)。

若以精材 (3374-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的之群益精選權證。

群益精選權證中，包括 精材群益 14 購 03 (725519)、精材群益 17 購 01 (728306)、精材群益 15 購 01 (723818) 皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的精材認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！