東京股市封關收黑 全年漲幅近5%

12 月 30 日是東京股市 2021 年的最後一個交易日，日經 225 指數在 30 日當天收在 28791.71 點，較前一個交易日下跌 115.17 點 (0.4%)；和往年最後一個交易日相比，2021 年的表現僅次於 1989 年所創下的歷史高點 (38915 點)，是睽違 32 年的高水準。全年漲幅報 4.9%，在疫情擾亂下，投資人對於經濟活動的復甦抱持期待，還有各國的財政動員及寬鬆貨幣政策，都給股價帶來支撐。

回顧 2021 年的日經指數表現，以全年來看上漲了 1347 點 (4.9%)，連續 3 年呈上揚走勢；東證一部的時價總額若以年底行情估算，也首度突破 700 兆日圓大關；日經指數的全年高低點差幅為 3656 點，是 2012 年以來的最小幅度，走勢相對穩定。

受到 COVID-19 的 Delta 變種病毒株影響，日經指數在 2021 年 8 月出現年初以來的低點 (27013 點)，但由於當時日本的疫苗接種有所進展，因此跌幅有限。到了 9 月時，前日本首相菅義偉宣布不參選自民黨的總裁選舉，日經指數也隨即出現大漲，在後來也創下睽違 31 年的高點 (30670 點) 紀錄。

不過和歐美股市全年逾 2 成的漲幅相比，東京股市的漲幅表現相對遜色。背後原因在於日本經濟活動復甦的腳步較慢，加上景氣回溫遲緩，都拖累了日本股市表現。