實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 12/29 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3592 瑞鼎 01/03 初上市 12/27-12/29 1517 308.00 308.00 凱基 01 12/30 491518 5014 建錩 01/07 上櫃增資 01/03-01/05 1700 19.00 19.00 凱基 01 6719 力智 01/07 初上市 01/03-01/05 2220 589.00 589.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法K 規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。