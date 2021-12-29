證交所公布明年公司治理評鑑指標 修正17項

證交所今 (29) 日公告「111 年度 (第九屆) 公司治理評鑑指標」，共計四大構面 78 項指標，累計共修正 17 項指標，並調整 6 項指標題型，適用期間從 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，預計在 112 年 4 月底前公布當年度評鑑結果。

證交所表示，第九屆評鑑修正是根據主管機關公告的「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，參考國內外公司治理發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，總計新增 5 項指標、刪除 6 項指標、修正 17 項指標，並調整 6 項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

另外，為鼓勵企業重視環境、社會、治理 (ESG) 議題，實踐永續發展，將「落實企業社會責任」構面名稱修正為「推動永續發展」。

證交所表示，增修部分包括「設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外功能性委員會」列示於指標，鼓勵公司董事會設置各類功能性委員會，健全監督功能及強化管理機能。

證交所指出，「董事會督導永續發展推動情形」同樣增列於指標要求，鼓勵公司董事會於企業永續發展上扮演更積極之角色，並增加有關 SASB 準則及氣候相關財務揭露建議書 (TCFD) 之指標，鼓勵公司參考國際準則規範強化 ESG 資訊揭露等。

另外，配合主管機關強化上市 (櫃) 公司資通安全管理之政策，本次增加「公司導入國際資安標準並取得外部驗證」，可予以加分，鼓勵公司依循國際資訊安全管理系統，建構完備的資通環境，強化資安防護與管理機制。