鉅亨美股雷達：馬斯克賣股接近達標 蘋果將鴻海清奈廠列入觀察期

美股重要看點：

美股期貨週三 (29 日) 上升，Omicron 擔憂持續減弱，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.22%。

儘管如此，美國過去 7 日平均新增確診病例數達 258312 例，創下新高。同時，美國加州新冠肺炎累計確診病例數已經突破 500 萬大關，是美國首個達到該項里程碑的州。Omicron 變種病毒仍佔據主導地位，投資者可能維持謹慎，直到有更多數據。

在上周爆出大規模食物中毒事件後，蘋果周三 (29 日) 表示，因員工宿舍和餐廳環境不符合其要求標準，將把鴻海集團 (2317-TW) 位於印度清奈的廠區列入觀察期，未透露預計何時重啟營運。

美國證券交易委員會 (SEC) 最新申報資料顯示，特斯拉執行長馬斯克再度賣出特斯拉股票，套現 10.2 億美元，更接近 10% 售股目標。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 95.83 點，或 0.26%，收 36,398.21 點。

那斯達克指數下跌 89.54 點，或 0.56%，收 15,781.72 點。

標普 500 指數下跌 4.84 點，或 0.1%，收 4,786.35 點。

費城半導體指數下滑 47.3 點，或 1.17%，收 3,992.2 點。

今日重要總經數據：

美國 11 月成屋待完成銷售月增率，預期 0.5%，前值 7.5%。

美國上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，前值 - 741。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

美國證券交易委員會 (SEC) 最新申報資料顯示，馬斯克再度賣出特斯拉股票，套現 10.2 億美元，更接近 10% 售股目標。儘管特斯拉股價周二 (28 日) 收黑，但從他上周表示「已經賣出足夠多股票」迄今，短短六個交易日累計上漲 16%。特斯拉週三盤前上漲近 2%

資料顯示，馬斯克共賣出 94 萬 4090 股股票，是他自 11 月 6 日在推特上詢問用戶賣股迄今，最新一波賣股。

這使他從 11 月初開始賣股迄今，一共已賣出 1560 萬股，日益接近賣股 10% 的目標。若不計可執行選擇權，10% 股份約為 1700 萬股。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 嘉年華 (CCL-US)

郵輪業龍頭嘉年華 (CCL-US) 周二 (28 日) 表示，儘管 Omicron 變種病毒病例激增，有可能阻礙郵輪業的復甦，但目前大多數船隻的行程並未因此有所變化。

有別於航空業大規模縮減班次，嘉年華打算維持目前行程，雖然不更改航班，但由於新病毒快速蔓延，一些港口正在審查協議和流程。

外媒的報導，加勒比地區、波多黎各和墨西哥的幾個港口當局不允許有確診病例郵輪的乘客下船。嘉年華表示，若目的地被迫取消下船，將會另尋別的地點。

CCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

在上周爆出大規模食物中毒事件後，蘋果 (AAPL-US) 周三 (29 日) 表示，因員工宿舍和餐廳環境不符合其要求標準，將把鴻海集團 (2317-TW) 位於印度清奈的廠區列入觀察期，未透露預計何時重啟營運。

一位蘋果發言人表示，因對鴻海印度 iPhone 清奈廠的食品安全與住宿條件感到擔憂，該公司已派遣獨立稽核人員到現場評估宿舍的環境條件，經查後發現部分員工使用的宿舍及餐廳不符要求。

蘋果發言人也稱，正與鴻海集團合作，確保採取全面性改善措施，在達到規範要求以前不會重啟工廠，但未透露預計何時重啟營運。