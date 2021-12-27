12月CCI連5減 投資股票信心則創5個月來新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 73.02 點，較上月下滑 0.31 點，為連 5 減，6 項調查指標中，有 3 項上升，又以「未來半年投資股票時機」上升最多，並回升至 5 個月以來高點，反映近來年底台股作帳行情強勁，投資人信心明顯回穩。

台經中心指出，此次調查中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 50.4 點，月升 1.6 點。

其次為「未來半年購買耐久性財貨時機」122.05 點，月升 1.55 點，並創去年 12 月以來新高，反映疫情趨緩，報復性消費潮湧現。

而上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 87.1 點，月升 0.4 點，不過，今年下半年以來多呈現下降的趨勢。

另有 3 項指標下降，下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 79.35 點，月減 2.6 點，並創去年 6 月以來新低，其次為「未來半年國內就業機會」65.05 點，月減 1.55 點，而下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」34.15 點，月減 1.3 點。

從絕對水準來看，仍有 5 項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

此外，在「購買房地產時機」指標上，12 月調查結果為 122.2 點，月升 2.7 點，台經中心表示，民眾本次對於購買房地產的信心較足。