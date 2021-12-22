騰雲攜手三井擴大海外商場布局 添營運新動能

新零售解決方案服務商騰雲科技 (6870-TW) 今 (22) 日宣布，海外布局再下一城，今日開幕的上海 Mitsui Shopping Park LaLa station 全館採用騰雲提供的 OMO 服務架構，是與三井繼上海金橋落成後又一指標型海外合作案，未來仍將共同進行海外商業拓點，持續挹注成長新動能。

騰雲目前資本額為 1.6 億元，前 11 月合併營收逾 3 億元，年增超過 20%，於北京和上海皆有設立子公司，成立僅 5 年已有超過 20% 的收入來自於海外。

騰雲表示，本次 LaLa station 上海蓮花路商場導入騰雲提供的 OMO 服務架構後，未來每年將有持續衍生的服務收入。

騰雲強調，與三井不動產在亞太區 (包括中國、台灣和馬來西亞等地) 已成為緊密合作夥伴，除了 LaLa station 上海蓮花路商場，日前還有三井 Lalaport 上海金橋店於 10 月開幕，未來仍將一同進行海外商業拓點，預計將可帶動騰雲科技中長期營收獲利。

騰雲董事長梁基文進一步說明，三井 LaLa station 上海蓮花路廣場是一個架構在車站上的綜合型商場，商場商家包括共享辦公室、超市、服飾專櫃和餐飲等多種業態，由於客、商、金流複雜，騰雲提供解決了跨業態商場資訊整合的架構，為三井不動產增添跨國運營管理的能力。

騰雲新零售解決方案以「解決方案即服務」為主軸，所有的服務均以雲架構的方式導入，主要提供各商業場域業者如百貨、商場和購物中心等全方位客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下高度整合的 OMO 虛實融合的生態體系，目前上市櫃同業有 91APP-KY(6741-TW)。