91APP*-KY獲選MSCI成分股股價漲停 看好OMO成長商機

MSCI(明晟) 今 (12) 日公布季度調整結果，全球小型指數成分股新增 91APP*-KY(6741-TW)，盤中亮燈漲停。91APP 表示，疫情過後零售品牌 D2C(Direct to Consumer) 電商模式發威，今年雙 11 檔期甫開跑即開出紅盤，在持續協助客戶導向 OMO(Online Merge Offline) 的趨勢下，營運成長動能熱。

91APP 是國內首家原生 SaaS 軟體服務公司，在這波雙 11 其中，積極助攻品牌發展 OMO，有效帶動多家實體零售品牌表現亮眼。

91APP 指出，雙 11 活動首周已有 D2C 電商單日業績破千萬元，也有品牌較平日業績飆升 30 倍，整體品牌電商交易總額 (GMV) 月增幅高達 75%，而電商代營運部分，交易額更較上月大增 250%。

隨著 OMO 應用逐漸成熟，91APP 說明，APP 已成為 D2C 品牌經營與熟客溝通的最佳利器，也成為高轉換的會員流量池，雙 11 期間許多品牌善用 APP 導購，統計雙 11 首周整體品牌 APP 推播觸及總次數年增達 70%，並帶動整體品牌商店的 APP 業績占比超過 60%，訂單數占比也超過 50%。

透過雙 11 節慶承載大流量和整點促購刺激，91APP 樂觀看待，零售軟體雲服務的規模化和長期發展潛力。