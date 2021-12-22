外資搶進高息股 本月買超0056指數成分股300億 高股息ETF買點到

美國預期加速升息腳步，加上全球原物料價格高漲，利率看升加上通膨壓力增加投資人投資難度。法人表示，根據過去經驗，在利率及物價同步走升階段，高股息概念因為有殖利率保護和優化現金流的雙重優勢，市場資金青睞度高，近期台股中的高股息標的及 ETF 也出現資金卡位，投資人可多留意布局機會。

以國內規模最大、最具代表性的高股息 ETF 元大高股息（0056-TW）為例，原先在火速填息後人氣略微下滑，但行情震盪再度吸引承接買盤，上周 0056 受益人轉為淨增加，小增數百人至 55.9 萬人，12 月來規模也從 1,115 億元最大成長到 1,141 億元。

法人指出，美國宣布加快縮減購債後，市場預測最快明年上半年升息，以往經驗顯示，升息前夕股市波動可能加劇，此時資金會聚焦高殖利率標的，這類族群的高股息對股價有一定支撐，且相對於通膨增速有投資吸引力，因此吸引資金搶先布局。

0056 多檔成分股 12 月以來獲外資買超，合計 0056 所追蹤指數的成分股，本月以來至 20 日，獲外資淨買超高達 275 億元，是近兩年來國際資金罕見再度買超高股息指數成分股超過 200 億元。同時，參考機構預測的 0056 前十大成分股今年度 EPS，若以 50% 股息配發率推算，除廣達之外，其餘九檔潛在股息率都超過 5%，較高的長榮、友達及群創等都達到 10% 以上。

在外資「聰明錢」帶領之下，法人建議，追求抗震及增加收益的投資人，不妨循資金腳步留意高股息 ETF 布局機會，挑選上，可優先關注殖利率及營運動能較佳的成分股的相關 ETF，進行分批進場，並提醒留意 ETF 的流動性和配息穩定度表現。

表、外資搶進高息概念股、0056 成分股受惠