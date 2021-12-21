台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 12/21
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4562   穎漢        12/22  上市增資    12/16-12/20      1700   15.00     15.00  台新       01   12/21     81178
4542   科嶠        12/24  上櫃增資    12/20-12/22       360   25.70     25.70  日盛       01   12/23      8217
5608   四維航      12/27  上市增資    12/21-12/23      4250   32.80     32.80  永豐金     01   12/24
6691   洋基工程    12/27  初上市      12/21-12/23      1458  180.00    180.00  富邦       01   12/24
6414   樺漢        12/27  上市增資    12/21-12/23       425  195.00    195.00  國票       01   12/24

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法K 規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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