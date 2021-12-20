進泰11月獲利改寫次高 前11月每股稅前賺18.53元

進泰電子 (3465-TW) 11 月受惠客戶訂單量充足，且海運貨櫃緊張趨緩，營收明顯回升，達 3.05 億元創次高，今 (20) 日公布 11 月稅前盈餘達 5998 萬元，創單月次高，每股稅前盈餘 1.87 元，前 11 月稅前盈餘 5.96 億元，每股稅前盈餘 18.53 元。

進泰 11 月營收 3.05 億元，月增 15.98%，年增 4.75 倍，公司對 12 月出貨也不看淡；進泰前 11 月營收為 28.18 億元，年增 8.79 倍。

進泰第三季為產品銷歐美旺季，單季營收 8.48 億元，創新高，季增 5.89%，年增 3.4 倍，第三季有缺櫃遞延效應，推升第四季營收淡季不淡，11 月營收跳升到 3.05 億元，改寫歷史次高。

進泰在越南北寧省新建的生產線，原訂 9 月起營運，也受疫情影響向後展延 3 個月，進泰預估，在疫情獲控制下，越南進泰將在第四季投入試量產。

進泰也預計，將在 2022 年首季斥 880 萬美元 (新台幣 2.45 億元) ，以現增方式取得中國東莞協力廠 80% 股權，納入進泰集團實質控有，目前此一投資案已獲經經濟部投審會通過，目前正在走大陸方面的投資程序中。